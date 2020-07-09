Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из российской Думы в полном составе 10 9.07.2020, 16:16

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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Глава российской партии недоволен задержанем губернатора Хабаровского края.

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил уходом фракции из Государственной Думы в полном составе. Такое заявление политик сделал после задержания члена партии, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала утром 9 июня. Чиновник подозревается в организации серии заказных убийств, сообщает "Радио Свобода".

Фургал — один из немногих губернаторов-не единороссов. Электоральные аналитики отметили отсутствие вбросов в Хабаровском крае на голосовании о поправках в Конституцию. Утром 9 июня представители Следственного комитета в сопровождении вооруженных сотрудников ФСБ задержали губернатора на выходе из его дома. Он доставлен самолётом в Москву.

"Надо — фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда. — Заявил Жириновский, выступая в Госдуме. — Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране. Вам Конституция нужна? Мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете! Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать! Но Бортников не Берия. И воронков у вас не хватит". Видео обращения Жириновского приводит издание "Медуза".

После выступления Жириновского ФСБ и Следственный комитет задержали двух депутатов Законодательной Думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова по подозрению в мошенничестве. Источник ТАСС сообщил агентству, что уголовное дело "пока не связано" с делом Фургала.