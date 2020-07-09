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Рейтинг «Саши 3%» поможет очистить Минск от «Табакерок»?

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  • 9.07.2020, 18:13
  • 8,251
Рейтинг «Саши 3%» поможет очистить Минск от «Табакерок»?

В Минске начали сносить постройки, на которых рисуют мемы про 3% Лукашенко.

Telegram-канал «Выборы видишь?» появилось сообщение: в Минске сносят постройку, на которой появились мемы про Лукашенко. По словам читателя, который поделился с каналом информацией, этот объект стоял на месте много лет – и, видимо, никого не смущал. То есть ликвидировать его решили, лишь когда на нем сделали надписи. Совпадение?..

Кстати, а этот лайфхак работает только с постройками? Может, и с ямами тоже?

Сейчас «трехпроцентные» мемы можно увидеть во многих местах Минска – и других городов страны тоже. Их рисуют на асфальте, на стройках, на заборах – и вообще всюду. Если флешмоб со сносом сооружений, на которые наносят эти мемы, продолжится, значит ли это, что в Беларуси исчезнут «Табакерки»? - задается вопросом kyky.org.


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