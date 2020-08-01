закрыть
1 августа 2020, суббота, 18:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский бизнесмен стал членом Палаты лордов

5
  • 1.08.2020, 16:21
  • 2,500
Российский бизнесмен стал членом Палаты лордов
Евгений Лебедев

Королева Елизавета II пожаловала титул пожизненного пэра издателю российского происхождения Евгению Лебедеву.

40-летний издатель Евгений Лебедев стал пожизненным пэром, таким образом, он будет заседать в верхней палате парламента Великобритании – Палате лордов. Список лиц, которым пожалован титул пэра, одобрила королева Елизавета II, говорится на правительственном портале, передает gordonua.com.

Лебедев, сын российского миллиардера Александра Лебедева, с детства живет в Великобритании, в 2010 году получил подданство этой страны. Он владеет компанией, которая издает газеты The Evening Standard и The Independent, а также контролирует телеканал London Live.

В списке королевы Лебедев указан как кроссбенчер, то есть пэр, не принадлежащий ни к одной политсиле. Однако издание The Spectator утверждает, что о присвоении титула ходатайствовал премьер-министр Борис Джонсон, давний друг Лебедева. Возможно, премьер рассчитывает на положительное освещение своей деятельности в СМИ нового пэра, говорится в заметке.

Джонсон и Лебедев приятельствуют с 2000-х годов. В 2015-м они приняли участие в акции по сбору средств в помощь бедствующим ветеранам британской армии – ночевали на улице, как бездомные.


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип