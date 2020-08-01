Светлана Тихановская объявила о новом большом концерте-митинге в Минске 1.08.2020, 18:01

Он пройдет в четверг, 6 августа, в парке Дружбы народов. Начало в 17.00.

Команда кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской анонсировала новый большой митинг в Минске. Информация об этом размещена в соцсетях.

Он пройдет в четверг, 6 августа, в парке Дружбы народов. Начало в 17.00.

Выступят музыканты: VOLSKI, J: МОРС, NIZKIZ, TOR BAND, КРАМА.

Ведущие: Катя Пытлева, Виталий Воднев, Антон Мартыненко.

30 июля в Минске случилась самая массовая акция в истории независимой Беларуси — на большой разрешенный митинг Светланы Тихановской в Минске пришли, по оценкам правозащитников, 63 тысячи человек.