Светлана Тихановская объявила о новом большом концерте-митинге в Минске
- 1.08.2020, 18:01
Он пройдет в четверг, 6 августа, в парке Дружбы народов. Начало в 17.00.
Команда кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской анонсировала новый большой митинг в Минске. Информация об этом размещена в соцсетях.
Он пройдет в четверг, 6 августа, в парке Дружбы народов. Начало в 17.00.
Выступят музыканты: VOLSKI, J: МОРС, NIZKIZ, TOR BAND, КРАМА.
Ведущие: Катя Пытлева, Виталий Воднев, Антон Мартыненко.
30 июля в Минске случилась самая массовая акция в истории независимой Беларуси — на большой разрешенный митинг Светланы Тихановской в Минске пришли, по оценкам правозащитников, 63 тысячи человек.