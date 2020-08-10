Герои 7 10.08.2020, 9:34

11,608

Фото: AP

Самоотверженность белорусов вызывает острое чувство гордости за народ.

Вчера в Беларуси прошли президентские выборы. По данным независимого экзитпола на президентских выборах в Беларуси побеждает Светлана Тихановская. За нее отдали свои голоса 72,1% Лукашенко — 13,7%.

Вечером и ночью по всей стране прошли массовые протесты требующих перемен граждан.

Телеграм-канал nexta_live опубликовал кадры героического поведения белорусов во время протестов.

«Самоотверженность некоторых белорусов вызывает острое чувство гордости за свой народ!», - пишет телеграм-канал.