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Герои

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  • 10.08.2020, 9:34
  • 11,608
Герои
Фото: AP

Самоотверженность белорусов вызывает острое чувство гордости за народ.

Вчера в Беларуси прошли президентские выборы. По данным независимого экзитпола на президентских выборах в Беларуси побеждает Светлана Тихановская. За нее отдали свои голоса 72,1% Лукашенко — 13,7%.

Вечером и ночью по всей стране прошли массовые протесты требующих перемен граждан.

Телеграм-канал nexta_live опубликовал кадры героического поведения белорусов во время протестов.

«Самоотверженность некоторых белорусов вызывает острое чувство гордости за свой народ!», - пишет телеграм-канал.


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