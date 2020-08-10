В Ливане на фоне протестов ушли в отставку два министра 10.08.2020, 9:58

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Фото: AFP

Сегодня правительству предложено провести досрочные выборы.

После мощных взрывов в порту Бейрута, разрушивших половину столицы Ливана, давление на правительство страны продолжает расти. На фоне не стихающих массовых антиправительственных протестов в воскресенье, 10 августа, ушли в отставку сразу два члена ливанского кабинета: министр информации Маналь Абдель Самад и министр окружающей среды и административного развития Дамианос Каттар, сообщает dw.com.

"Бесплодное правительство" потерпело многократное фиаско, заявил Каттар, сообщая о своей отставке. Теперь он возлагает надежды на молодежь, добавил политик. Ранее премьер-министр Ливана Хасан Диаб сообщил, что 10 августа предложит правительству провести досрочные выборы.

Антиправительственные протесты в Ливане

В свою очередь председатель ливанского парламента Набих Берри, по информации государственного информагентства NNA, заявил о том, что 13 августа он созовет экстренное заседание, на котором правительству нужно будет отчитаться о "преступлении", имевшем место в столице страны.

Демонстранты, собравшиеся 9 августа у здания парламента в Ливане, забрасывали полицейских камнями и петардами. В ответ те применили слезоточивый газ. На акции протеста, прошедшей в Бейруте днем ранее, 8 августа, также не обошлось без столкновений манифестантов с сотрудниками полиции. Некоторые министерства попали при этом на несколько часов в осаду протестующих. Ливанский Красный Крест сообщил, что в ходе столкновений с полицией пострадали 238 человек, 63 из которых были госпитализированы.

Многие в Ливане винят правительство во взрывах, произошедших в порту Бейрута 4 августа и ставших причиной гибели более 150 человек. Более 6000 человек в результате этих взрывов получили ранения.

Международная помощь на восстановление Ливана

По итогам организованной Францией и ООН онлайн-конференции доноров для помощи Ливану, прошедшей 9 августа, было собрано 253 млн евро. Как сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF, Германия выделит стране 20 млн евро.

Выделяя финансовую помощь Ливану, страны-доноры дали понять, что ожидают от Бейрута внутриполитических реформ. "Надеюсь, что люди, которые несут ответственность в правительстве, распознали дух времени и понимают, что дальше так продолжаться не может", - заявил в этой связи Мас. По его мнению, предпосылками для улучшения ситуации в Ливане являются борьба с коррупцией и лучшая организация работы внутри правительства.