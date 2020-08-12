В Серебрянке каратели ночью напали на журналистов 8 12.08.2020, 15:04

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Был избиты сотрудники издания kp.by.

Стало известно, что ночью 12 августа в минском микрорайоне Серебрянка представители силовых структур применили силу к сотрудникам издания kp.by, сообщает БАЖ.

Журналиста Геннадия Можейко ударили дубинкой по ногам и рукам, а водителя издания kp.by несколько раз ударили дубинкой по ногам.

- Мы приехали в Серебрянку, чтобы осветить протесты, которые там происходили. Когда увидели бойцов в касках и с закрытыми лицами, отошли к парковке на перекрестке Рокоссовского и улицы Плеханова. Сели в машину. Силовики ходили по стоянке и смотрели, есть ли в машинах люди, - рассказывает журналист Геннадий Можейко, который был в жилетке с надписью «Пресса» и с бейджем на груди. - Подбежали к нам около десяти сотрудников, окружили машину и приказали выйти. Мы представились, сказали, что пресса. Я достал удостоверение журналиста «КП», передал сотруднику, в ответ услышал маты, пошли удары дубинкой по руке и ноге, ударили рукой по лицу, — Комсомолка.