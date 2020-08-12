В Молодечно ОМОН избил хоккеиста

В Молодечно ОМОН избил хоккеиста21
- 12.08.2020, 18:26
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Форвард молодеченского «Динамо» задержан.
Форвард молодеченского «Динамо» Илья Литвинов пострадал во время протестов в Молодечно.
«По информации наших источников, игрок молодечненского «Динамо» был избит сотрудниками правоохранительных органов в Молодечно. Предположительно, Илья возвращался с тренировки и попал под горячую руку», – передает «Хоккейный Бульбаш».
Также информацию подтвердила Федерация хоккея Беларуси.
По информации «Прессбола», хоккеист также был задержан.