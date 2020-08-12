В Молодечно ОМОН избил хоккеиста 21 12.08.2020, 18:26

10,477

Фото: Hockey.by

Форвард молодеченского «Динамо» задержан.

Форвард молодеченского «Динамо» Илья Литвинов пострадал во время протестов в Молодечно.

«По информации наших источников, игрок молодечненского «Динамо» был избит сотрудниками правоохранительных органов в Молодечно. Предположительно, Илья возвращался с тренировки и попал под горячую руку», – передает «Хоккейный Бульбаш».

Также информацию подтвердила Федерация хоккея Беларуси.

По информации «Прессбола», хоккеист также был задержан.