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В Молодечно ОМОН избил хоккеиста

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  • 12.08.2020, 18:26
  • 10,477
В Молодечно ОМОН избил хоккеиста
Фото: Hockey.by

Форвард молодеченского «Динамо» задержан.

Форвард молодеченского «Динамо» Илья Литвинов пострадал во время протестов в Молодечно.

«По информации наших источников, игрок молодечненского «Динамо» был избит сотрудниками правоохранительных органов в Молодечно. Предположительно, Илья возвращался с тренировки и попал под горячую руку», – передает «Хоккейный Бульбаш».

Также информацию подтвердила Федерация хоккея Беларуси.

По информации «Прессбола», хоккеист также был задержан.

Фото: Hockey.by

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