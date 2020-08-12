С БТ ушел пропагандист Евгений Перлин

С БТ ушел пропагандист Евгений Перлин12
- 12.08.2020, 19:30
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Еще недавно он активно поддерживал Лукашенко.
Пропагандист БТ Евгений Перлин заявил, что он уходит с телеканала. Об этом он написал в Instagram.
«Что стало с моей Беларусью?
Я на телевидении в прямых эфирах работал с 2009 года. Новости, «Добрай Ранiцы, Беларусь», Евровидение (и взрослое, и детское). И проект, о котором мечтают многие - собственное вечернее шоу, которое мы снимали два сезона. 70 выпусков. Мы приглашали крутых звёзд и молодых белорусов, давали им возможность петь вживую, веселились в интерактивах. И «Макаёнка, 9» я создавал с нашей командой только ради ЭМОЦИИ нашего зрителя.
Сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой они задумывались.
Я решил, что мой сегодняшний эфир на Беларусь-1 был последним.
На это решение никто не повлиял, я принял его сам.
Надеюсь, что скоро вернётся та самая #МаяКраiнаБеларусь», — написал он.
Напомним, еще недавно он поддерживал Лукашенко и высказывался против цепей солидарности, которые проходили по всей Беларуси.