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Главный снайпер Беларуси Домрачева обратилась к ОМОНу

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  • 12.08.2020, 21:39
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Главный снайпер Беларуси Домрачева обратилась к ОМОНу

Олимпийская чемпионка призывает карателей остановить насилие в отношении мирных людей.

Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева обратилась к ОМОНу.

«Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, Всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОН. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте», – написала Домрачева в Instagram.


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