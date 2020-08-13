Названо имя погибшего во время протестов в Минске 13.08.2020, 19:59

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Место, где погиб Александр Тарайковский

фото: svaboda.org

Ему было 34 года, у него осталась трехлетняя дочь и гражданская жена.

О том, что муж погиб, жена узнала от журналистов вечером 12-го августа. 34-летний Александр Тарайковский скончался на Пушкинской поздно вечером 10 августа, передает «Радыё Свабода».

По официальной версии, в его руках «взорвалось взрывное устройство». Родственники в это не верят.

По словам жены, 10 августа около 20:00 они вернулись с дочерью с прогулки.

«Он был очень возмущен тем, что людей задерживают, стреляют. Он узнал, что там собираются люди, и сказал, что пойдет в свою квартиру в этом районе, - говорит женщина. - У него ничего не было: шорты, белая футболка, телефон. У меня есть его паспорт. У него там квартира рядом».

Примерно в 22:30 Александр позвонил жене и сказал, что идет домой. С этого момента у семьи не было никакой информации, его искали в больницах и базах задержанных.

Женщина не верит в версию, что ее муж погиб от «взрывного устройства».

«Ничего у него не было, ничего этого он не умеет. Пошел в майке, шортах, с телефоном, - говорит она. - Не мог он ничего такого сделать».

Женщина говорит, что они с Александром официально не расписаны, у них есть 3-летняя дочь. Но у него есть отец, сестра.

«Почему им не сообщили? У него был телефон, можно было посмотреть номера на телефоне, кому-нибудь позвонить, - спрашивает женщина.

Когда 13 августа они после звонка журналистов обратились в Следственный комитет, им сказали, что Александра считают неопознанным. Однако через несколько часов после его смерти МВД и СК распространили информацию о его судимости, что означает, что он был идентифицирован.

Александр был приговорен к семи годам лишения свободы за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть. Женщина говорит, что он отсидел весь срок и вскоре с него должны были снять судимость.

«Он вступился за свою мать. Ее избил сожитель, а он заступился, вот так. Мы никогда об этом не говорили», - говорит женщина.

«Мы со школы были втроем», - говорит друг Александра. - Я похоронил одного, когда Саша был на зоне из-за кавалера матери, который избивал ее до полусмерти, а Саша в состоянии аффекта бил его. Он всегда старался не работать на государство. Делал автомобильные шторы. Он создал сайт hober.by, открыл ИП и пытался прокормить семью и маленькую дочь. Он всегда был упрямым, но очень жизнерадостным человеком. На самом деле старался жить, пытаясь забыть свое прошлое. Сделал ремонт в квартире. Он выплатил долги отца за квартиру и умер с чистой совестью, борясь за счастливое будущее белорусского народа.

Вы расскажите о нем. Он должен был жить. Он должен был поднять маленькую дочь». Друг говорит, что на видео, где зафиксирован момент смерти мужчины, он очень похож на Александра.

На версию про разрыв в руках «взрывного устройства» реагирует следующим образом:

«Что за бред?! Он работает в том районе. Его отец в 150 метрах от туда живет», - говорит друг.

Кто-то прислал жене видео из социальных сетей, на котором запечатлен момент смерти Александра. Она посмотрела его еще до опознания тела, которое произошло после 16:00 13 августа.

«Я посмотрела видео еще до опознания, я надеялся, что это не он. Не знаю, почему он вышел вперед один. Наверное, не думал, что будут стрелять. Факт, что его убили, кто будет наказан? Теперь будут говорить, что он сам виноват? Он вышел безоружным, почему ему не стреляли по ногам, рукам ?! - говорит жена. «У меня вопрос, будет ли возбуждено уголовное дело, кого-то накажут?»