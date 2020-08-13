МИД Германии вызвал посла Беларуси 7 13.08.2020, 21:38

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Германия намерена разъяснить позицию Берлина по ситуации, сложившейся после президентских выборов.

Посла Беларуси в Германии Дениса Сидоренко вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ, чтобы разъяснить позицию Берлина по ситуации, сложившейся после президентских выборов.

Об этом сообщает издание Bild.

«Белорусский посол Денис Сидоренко был вызван в министерство иностранных дел. Во второй половине дня ему была представлена позиция Германии относительно хода выборов», — пишет издание. Конкретных данных, что было сообщено послу, издание не приводит.

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