МИД Германии вызвал посла Беларуси

МИД Германии вызвал посла Беларуси7
- 13.08.2020, 21:38
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Германия намерена разъяснить позицию Берлина по ситуации, сложившейся после президентских выборов.
Посла Беларуси в Германии Дениса Сидоренко вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ, чтобы разъяснить позицию Берлина по ситуации, сложившейся после президентских выборов.
Об этом сообщает издание Bild.
«Белорусский посол Денис Сидоренко был вызван в министерство иностранных дел. Во второй половине дня ему была представлена позиция Германии относительно хода выборов», — пишет издание. Конкретных данных, что было сообщено послу, издание не приводит.