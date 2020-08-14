Белорусы несут свои грамоты, медали, цветы и венки к школам и гимназиям, где были избирательные участки
- 14.08.2020, 20:02
«Здесь похоронены наши голоса», - заявляют они.
К некоторым минским школам и гимназиям вчера и сегодня их выпускники несли свои дипломы, грамоты, медали и даже свечки и венки. Люди недовольны подсчетом голосов в избирательных комиссиях, которые работали во время выборов президента Беларуси.
Tut.by собрал фотографии, сделанные 13 и 14 августа. Некоторые грамоты, которые повесили вчера, сегодня уже начали снимать.
Школа № 159.
Цветы и венки возле Центра дополнительного образования детей и молодежи «Светоч», где тоже была участковая избирательная комиссия.
Гимназия № 37.
Минск, гимназия № 6.
Минск, гимназия № 6.
Грамоты и похвальные листы, которые принесли ученики гимназии № 40.
Тоже возле гимназии № 40.