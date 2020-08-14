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Белорусы несут свои грамоты, медали, цветы и венки к школам и гимназиям, где были избирательные участки

  • 14.08.2020, 20:02
Белорусы несут свои грамоты, медали, цветы и венки к школам и гимназиям, где были избирательные участки
Гимназия № 13.
фото: tut.by

«Здесь похоронены наши голоса», - заявляют они.

К некоторым минским школам и гимназиям вчера и сегодня их выпускники несли свои дипломы, грамоты, медали и даже свечки и венки. Люди недовольны подсчетом голосов в избирательных комиссиях, которые работали во время выборов президента Беларуси.

Tut.by собрал фотографии, сделанные 13 и 14 августа. Некоторые грамоты, которые повесили вчера, сегодня уже начали снимать.

фото: tut.by

Школа № 159.

фото: tut.by

Цветы и венки возле Центра дополнительного образования детей и молодежи «Светоч», где тоже была участковая избирательная комиссия.

фото: tut.by

Гимназия № 37.

фото: tut.by
фото: tut.by

Минск, гимназия № 6.

фото: tut.by

Минск, гимназия № 6.

фото: tut.by

Грамоты и похвальные листы, которые принесли ученики гимназии № 40.

фото: tut.by

Тоже возле гимназии № 40.

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