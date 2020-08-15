Медицинские центры готовы бесплатно помогать участникам акций протеста 3 15.08.2020, 11:24

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Инициативу поддержали медики Минска и Жодино.

Ряд медицинских центров Минска и Жодино, а также отдельные психологи частной практики готовы оказывать безвозмездную помощь людям, пострадавшим от актов насилия в стране, начавшихся с 9 августа. Об этом рассказал портал сервиса 2doc.

В Минске помощь пострадавшим на акциях протеста и в ходе действий силовиков окажут врачи следующих специальностей: гинеколог, гирудотерапевт (в случае гематом и ушибов), дерматолог, лор, невролог, психолог, психотерапевт, стоматолог — хирург, терапевт, травматолог-ортопед, УЗИ — диагностика (УЗИ мягких тканей), физиотерапевт.

В Жодино врачи-гинекологи помогут пострадавшим женщинам, а также бесплатно выполнят для них гинекологическое УЗИ.

В Минске помощь окажут в медицинских центрах «Блоссом клиник», «Внуки Гиппократа», «Вивальди Медика», «Расаяна», «Сантана», «Психологический центр развития», а также психологи частной практики Оксана Романовская и Людмила Синявская.

В Жодино за помощью можно обратиться в медицинский центр «Медикус».

Ранее многие врачи и медицинские центры Минска также выступили с подобной инициативой. В их списке стоматология «Триамед», медицинские центры «ЛОДЭ» и «Форестмед» в Боровлянах, а также отдельные врачи различных специальностей (список здесь). С помощью инициативы BY_Help можно возместить расходы на платное лечение и медикаменты.

Откликнулись также центры психологической помощи и отдельные специалисты, готовые помогать пострадавшим безвозмездно — их список можно найти в нашем материале.