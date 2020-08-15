Сегодня один из «генералов отечественного рока» Игорь Ворошкевич отмечает юбилей

Сегодня один из «генералов отечественного рока» Игорь Ворошкевич отмечает юбилей1
- 15.08.2020, 13:43
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Ему исполняется 60 лет.
Сегодня родился один из cамых знаменитых белорусских рок-музыкантов современности Игорь Ворошкевич.
Игорь Ворошкевич родился в Барановичах. Окончил Белорусский Государственный Театрально-Художественный Институт (сейчас - Белорусская Академия Искусств) по специальности интерьер и оборудование. Активно занялся музыкой в 1982 году в составе группы "Studio 7", в 1984 стал одним из основателей группы "Бонда", в 1991 году возглавил группу "Крама".
Игорь Ворошкевич подарил всем нам такие хиты как "Стэфка", "Тата мае рацыю", "Слуцкая брама", "Будзь разам з намі", "Бяжы, бяжы, хлопец", "Хворы на рок-н-рол", "Гэй там, наліва", "Камэндант", "Мама", "Выпі са мной да дна", "Што дапаможа нам", "Гомельскі вальс", "Хавайся ў бульбу", "Падае дождж".
Редакция Сharter97.org поздравляет Игоря Ворошкевича с юбилеем и желает ему сил, здоровья, творческих успехов.