Сегодня один из «генералов отечественного рока» Игорь Ворошкевич отмечает юбилей 1 15.08.2020, 13:43

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Игорь Ворошкевич

Фото: onliner.by

Ему исполняется 60 лет.

Сегодня родился один из cамых знаменитых белорусских рок-музыкантов современности Игорь Ворошкевич.

Игорь Ворошкевич родился в Барановичах. Окончил Белорусский Государственный Театрально-Художественный Институт (сейчас - Белорусская Академия Искусств) по специальности интерьер и оборудование. Активно занялся музыкой в 1982 году в составе группы "Studio 7", в 1984 стал одним из основателей группы "Бонда", в 1991 году возглавил группу "Крама".

Игорь Ворошкевич подарил всем нам такие хиты как "Стэфка", "Тата мае рацыю", "Слуцкая брама", "Будзь разам з намі", "Бяжы, бяжы, хлопец", "Хворы на рок-н-рол", "Гэй там, наліва", "Камэндант", "Мама", "Выпі са мной да дна", "Што дапаможа нам", "Гомельскі вальс", "Хавайся ў бульбу", "Падае дождж".

Редакция Сharter97.org поздравляет Игоря Ворошкевича с юбилеем и желает ему сил, здоровья, творческих успехов.

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