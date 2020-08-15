Сегодня все мы – Александр Тарайковский 4 Павел Юхневич

15.08.2020, 14:28

2,461

ПАВЕЛ ЮХНЕВИЧ

И все мы отдаем дань уважения тому, чье имя навсегда вписано в историю Беларуси.

Вчера в Минске был прямо-таки карнавал свободы: хочешь, иди с бело-красно-белым флагом, хочешь, плакат любой сделай или майку с красивым посланием бывшему президенту надень. Все пришли на площадь Независимости, кто хотел.

Только один человек не смог – Александр Тарайковский. Сегодня его похоронили в Минске.

Прочитав воспоминания о нём друзей и знакомых, я подумал: мы с Сашей довольно похожи, почти одного возраста и вполне могли быть друзьями в обычной жизни. Почему?

Саша всегда защищал своих. Собственно, по этой причине и случилась его ходка на "зону", где он отбыл все 7 лет "от звонка до звонка" за то, что переборщил с защитой матери от сожителя-садиста.

Он, как и я, сразу после школы пошел работать, искал свой путь, пробовал все время что-то, начинал снова. Получился пусть маленький, но свой бизнес.

Категорически не мог мириться с несправедливостью, поэтому и пошел на протест 10 августа. Он хотел лучшей жизни для себя, своей семьи и свободы для этой страны. Поверьте, человек, ощутивший, что такое неволя, очень хорошо знает цену свободе.

Мы оба – отцы двух девочек. Мы оба были там, возле метро "Пушкинская", в тот вечер и даже в одно время.

Там был момент, очень личный, о котором я не хотел писать, но, быть может, у Саши в этот вечер тоже был такой разговор с детьми?

За неделю до дня выборов я отвёз детей в деревню, где до осени находятся мои родители. Каждый день звонил, сообщал родителям, что все в порядке и общался с Евой и Аделей.

В тот вечер, стоя на этом островке свободы возле "Пушкинской", я набрал родителей, сказал, что все ок, я жив и здоров, попросил передать трубку детям. Разговаривая со старшей, услышал, как она плачет. На мой вопрос, почему, Ева ответила:

- Папа, я очень за тебя волнуюсь!

Да, она знала, где я нахожусь и что сейчас происходит в нашей стране. От этих слов у меня всё сжалось внутри, я только смог сказать:

- Ева, я делаю это в том числе ради тебя и твоей сестры!

Уверен, Саша Тарайковский думал так же.

Вечером 9 августа, перед тем как отправиться в центр города, я написал детям письмо, на всякий случай, ведь это, по сути дела, война, пусть себе и ненасильственная с нашей стороны.

Я написал о том, чтобы они старались радоваться жизни, скоротечному детству, никогда не давали в обиду друг друга, делали в жизни то, что им хочется и, конечно же, написал, что очень сильно их люблю, а если мы с ними долго не увидимся, должны никогда об этом не забывать.

Мой друг, Саша Тарайковский не написал письма своим дочерям, он не думал, что можно погибнуть, защищая своё право на мирный протест.

Сегодня все мы – Александр Тарайковский. И все мы отдаем дань уважения тому, чьё имя навсегда вписано в историю Беларуси.

Павел Юхневич, пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».