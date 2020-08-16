«Уходи» и «Трибунал»: регионы попрощались с Тараканом 2 16.08.2020, 22:38

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Мощные протесты прокатились по всей Беларуси.

Акции протеста проходят и в регионах. Тысячи людей выходят на улицы во всех уголках страны, неся над головами бело-красно-белые флаги (оказывается, по антресолям и шкафам вплоть до 2020-го хранились тысячи экземпляров). В митингах участвуют целыми семьями: родители с детьми, дети с бабушками и дедушками. Жаркий денек во всех смыслах. Настроение у людей мирное и радостное — такого эмоционального единения мы не видели, пожалуй, ни на одном празднике. Onliner собрал для вас фотографии из разных белорусских городов.

Гомель

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Гомель зашумел в 14 часов. Из подъездов многоэтажек, из частных домов на улицы вышли люди в белом. Тоненькие ручейки одиночек соединялись на улицах и вылились в огромную реку, которая потекла по улице Свободы и разлилась возле памятника Ленину. Столь масштабного митинга не могут припомнить даже старожилы.

Люди стоят на площади, все проходит мирно: силовиков в форме не видно. Каждый желающий может высказаться — есть микрофон. Люди обсуждают события последних дней, в основном, конечно же, жестокие задержания. Гомельчане делятся своими историями, показывают синяки от дубинок, поддерживают друг друга.

Периодически народ начинает скандировать знакомые всем фразы «Уходи», «Трибунал», «Жыве Беларусь».

Брест

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Не менее жарко в Бресте. В 15 часов в центре города, на площади Ленина, собралась огромная толпа. И люди продолжают подходить. «Митинг проходит очень мирно, люди пришли даже с маленькими детьми, ощущение полного единения», — поделился с нами один из жителей города.

Вот так выглядел Брест с высоты в 17 часов.

Витебск

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Привыкший к международным музыкальным фестивалям Витебск сегодня сам фестивалит. На улицах тысячи людей — пожалуй, больше, чем собиралось в лучшие дни и ночи «Славянского базара». Сигналы машин, перекличка белорусов, флаги и ленты — такой вот стихийный праздник. На площади возле «Марко-Сити» сейчас так. «Фото не передает всего масштаба, но, поверьте, людей очень много», — написал нам житель города.

Гродно

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

О делах в Гродно оперативно информирует Telegram-канал портала S13.ru. Один из самых красивых городов страны активно высказывает свою позицию. На площади собрались представители всех возрастов. Одна из активисток призвала учителей рассказать об известных случаях фальсификаций: «Не бойтесь, вы не останетесь одни. Мы поможем вам найти честную работу, у нас есть фонд — мы поможем вам финансово. Я как психолог окажу поддержку вам и вашей семье. Пожалуйста, ради тех людей, что жестоко были избиты, за будущее наших детей, приходите, рассказывайте нам все!»

Перед гродненцами уже выступил музыкант группы DZIECIUKI Алесь Денисов.

Могилев

Можно было бы подумать, что это Минск, но нет, это славный Могилев. Перед «дубликатом» здания Дома правительства собралась толпа. Флаги, белые одежды, хорошее настроение и мирные разговоры. Такие фото публикует паблик «Могилев Live» в соцсети «ВКонтакте» и портал «Могилев Online».

Жодино

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Тот самый Жодино, рабочие которого одними из первых заявили, что что-то пошло не так (и их это не устраивает), тоже высыпал на улицы. В разгар дня на центральной улице собралась толпа горожан. Один из митингующих говорит, что плотная колонна растянулась на два километра. Около 17 часов люди разошлись, но объявили, что вернутся позже, когда сядет солнце и будет не так жарко.