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Иммунолог назвал три типа людей, которым не грозит коронавирус

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  • 2.08.2020, 8:32
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Иммунолог назвал три типа людей, которым не грозит коронавирус

Однако носить маски, чтобы не заразить других, надо всем.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что есть три типа людей, которые имеют наибольшую вероятность не заболеть коронавирусом (COVID-19).

Как он рассказал в интервью «КП в Украине», это, прежде всего люди с сильным иммунитетом, а также с организмом, который не склонен к тромбозам.

1. У человека очень быстрый и сильный неспецифический (то есть врожденный) иммунитет. Как утверждает доктор, при относительно небольшой вирусной дозе такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше в организм. Если какие-то клетки начнут инфицироваться, то местный иммунитет быстро остановит этот процесс.

Никаких симптомов в этом случае не будет. Но и иммунитета к коронавирусу, скорее всего, не возникнет.

2. Человек заразился, но у него в целом сильный иммунный ответ. «Такое возможно, скажем, у людей, которые переболели сезонными коронавирусами (обычные простуды). У них в организме могут сохраниться сильные, хорошо связывающиеся с «вражескими агентами» (антигенами) антитела. Они распознают участки нового коронавируса, сходные с сезонными коронавирусами. Или иммунные Т-клетки памяти, оставшиеся от предыдущих встреч с сезонными коронавирусами», – отметил эксперт.

3. Организм в целом сильный, он не склонен к тромбозам, к неадекватным иммунным реакциям. «Человек заразился, иммунный ответ развивается в обычном порядке, но при этом болезнь протекает либо в легкой форме, либо бессимптомно. Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял один – три дня, и все. При этом инфекция была и специфический иммунитет остается», – рассказал Крючков.

При этом он подчеркнул: на сегодняшний день ученые не могут определить, существует ли какой-то определенный генотип, при котором человек гарантированно не заразится коронавирусом.

«Теоретически могут существовать особенности рецепторов, из-за которых вирус вообще не может проникнуть в организм (так бывает в случае с ВИЧ). Либо, может быть, существует генетически обусловленное состояние врожденного иммунитета, благодаря которому организм очень быстро реагирует на некоторые вирусы и успевает справиться с ними еще до развертывания мощной специфической иммунной реакции», – рассказал доктор.


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