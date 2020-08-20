Германия готова предоставить Навальному лечение

Германия готова предоставить Навальному лечение6
- 20.08.2020, 21:02
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Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Германия готова обеспечить лечение российского политика и оппозиционера Алексея Навального в одной из своих больниц. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает AFP.
Ранее соратники Навального не исключали возможности отправки его за границу для лечения. Кремль выразил готовность оказать помощь в этом.
«Просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — сказала врач Навального Анастасия Васильева.
Издание Bild со ссылкой на источники писало, что Навального могут доставить на лечение в Германию. По данным издания, этим вопросом занимается глава правозащитной организации «Кино за мир» Джейк Бизилдж, который в 2018 году помог доставить в Германию госпитализированного Петра Верзилова из группы «Pussy Riot».