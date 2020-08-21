Футболист «Ислочи» после забитого гола показал знак victory и поднятый вверх кулак

Футболист «Ислочи» после забитого гола показал знак victory и поднятый вверх кулак1
- 21.08.2020, 19:50
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Николай Януш поддержал сторонников перемен.
Нападающий «Ислочи» Николай Януш отличился забитым голом в игре чемпионата Беларуси против «Шахтера» (3:1, второй тайм), передает «Трибуна».
Отметим, что после забитого гола футболист продемонстрировал поднятые вверх руки со знаком victory и поднятым вверх кулаком.
Символ сердечко, кулак и знак победы является символом объединенного штаба Светланы Тихановской на прошедших президентских выборах.