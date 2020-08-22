Союз журналистов Германии поддержал бастующих белорусских телевизионщиков 22.08.2020, 9:13

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Глава союза назвал забастовки «сигналом надежды».

О поддержке бастующих сотрудников белорусского телевидения и других вещателей заявил Союз журналистов Германии, сообщают naviny.by.

«От имени более чем 30 тыс. наших членов выражаю солидарность с вами и вдохновляю на борьбу за свободу СМИ в вашей стране мирными средствами», — заявил председатель союза Франк Юбераль. По его словам, тот факт, что люди наконец начали выступать за реализацию фундаментального права на свободу СМИ и мнений, является прекрасным сигналом надежды для страны, которая до этого журналистов беспощадно подавляла.

В связи с этим Юбераль высказался за то, чтобы международные организации, призванные заботиться о свободе масс-медиа, четко выразили свою позицию. «Международная общественность не должна позволить Лукашенко с использованием грубой силы преследовать оппозиционеров и журналистов как врагов государства», —подчеркнул глава союза.

Обращение о намерении начать забастовку подписали около 300 сотрудников Белтелерадиокомпании, десятки подали заявления на увольнения, часть уволилась ранее. Появилась информация о забастовке некоторых работников телеканала ОНТ и большинства журналистов радио «Столица».