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«Дорогой мой народ! Хочу, чтобы вы обязательно дошли до победы»

  • 26.08.2020, 8:35
  • 5,229
«Дорогой мой народ! Хочу, чтобы вы обязательно дошли до победы»
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трогательная речь пожилой женщины на площади Независимости в Минске.

Несколько тысяч человек собрались в Минске около Красного костела вечером 25 августа. Вечерние сборы с песнями и танцами под бело-красно-белыми флагами на площади Независимости уже становятся традицией. И судя по тому, что одна из фраз, которую скандируют протестующие, - «Кожны дзень», традиция не планирует прерываться, пишет kp.by.

«Кожны дзень» - один из лозунгов, которые скандируют протестующие
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фраз становится больше с каждым днем. И по ним можно отслеживать хронологию послевыборных событий. Кроме привычных «Верым! Можам! Пераможам!» и «Жыве Беларусь», после первой смерти на протесте, которую подтвердили в милиции, люди стали скандировать «Не забудем, не простим!». После провластного митинга, на котором люди кричали «За батьку!», а слышалось это как «Собачку!», на протестах теперь иногда кричат «Со-ба-чку» и посвящают «собачке» плакаты. «Мы пришли бесплатно!» - ответ на высказывания министра МВД о том, что тем, кто собирается на протесты, платят деньги.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Многие делились зонтами, предлагали стать под зонт незнакомым
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Это наш город!» - заводит молодая женщина в красном платье, и люди подхватывают этот лозунг. А происходит это в ответ на звуки из громкоговорителей. Последние несколько дней на протестных акциях много раз повторяют, что мероприятие несанкционировано, а еще неожиданно включают музыку.

«Со-ба-чку!» - один из лозунгов, который скандируют, и он не понятен вне контекста
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
«Верым! Можам! Пераможам!» звучит на площади постоянно
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На улице во время акции идет неслабый дождь. Люди предлагают друг другу стать под зонты, надевают пакет на колонку, из которой играл Михалок.

Политик Юрий Губаревич
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пару часов, а это около половины времени всего митинга, шел дождь
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Около четырех часов на площади были люди
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед площадью выступали политик Юрий Губаревич, музыканты Андрусь Такиданг и Петр Клюев, 83-летний поэт Ян Гриб, депутаты Верховного совета: Леонид Борщевский, Петр Садовский. И пожилая женщина, имени которой не назвали. Ей аплодировали не меньше чем известным людям.

Андрусь Такинданг, лидер группы Recha
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В это воскресенье около Дворца спорта я увидела бабушку, которую и сегодня увидела здесь. Подарила ей цветы и спросила, может быть ей нужно чем-то помочь? - представили женщину и передали ей микрофон.

Цветы становятся символом белорусских протестов
Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К микрофону подошла пожилая женщина.

- Дорогой мой народ, я вас очень люблю. И хожу только ради вас сюда. Когда узнала, что так людей калечили, плакала две ночи и не могла прийти в себя. Я хожу с мая месяца. Я так волнуюсь, не могу, - женщина подбирает слова, ее поддерживают аплодисментами и криками «Дзякуй!». - Я не хочу быть героиней, хочу только чтобы вы обязательно дошли до победы. И я увидела эту победу и радовалась за вас всех.

- Обещаем! Обещаем! Обещаем! - скандируют люди.

В громкоговорители на площади говорят о несанкционированности мероприятия, люди заглушают скандированием
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Несколько тысяч человек собрались на площади
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
К Нине Багинской подходят фотографироваться люди. Многие приходят с простым вопросом «Спадарыня Ніна, можна абняць вас?». После этого обнимают и желают здоровья
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Уже несколько дней люди собираются на площади Независимости
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Часть митингующих образовывает свой культурный митинг. На котором поют и танцуют
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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