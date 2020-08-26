«Дорогой мой народ! Хочу, чтобы вы обязательно дошли до победы» 26.08.2020, 8:35

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трогательная речь пожилой женщины на площади Независимости в Минске.

Несколько тысяч человек собрались в Минске около Красного костела вечером 25 августа. Вечерние сборы с песнями и танцами под бело-красно-белыми флагами на площади Независимости уже становятся традицией. И судя по тому, что одна из фраз, которую скандируют протестующие, - «Кожны дзень», традиция не планирует прерываться, пишет kp.by.

«Кожны дзень» - один из лозунгов, которые скандируют протестующие

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фраз становится больше с каждым днем. И по ним можно отслеживать хронологию послевыборных событий. Кроме привычных «Верым! Можам! Пераможам!» и «Жыве Беларусь», после первой смерти на протесте, которую подтвердили в милиции, люди стали скандировать «Не забудем, не простим!». После провластного митинга, на котором люди кричали «За батьку!», а слышалось это как «Собачку!», на протестах теперь иногда кричат «Со-ба-чку» и посвящают «собачке» плакаты. «Мы пришли бесплатно!» - ответ на высказывания министра МВД о том, что тем, кто собирается на протесты, платят деньги.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Многие делились зонтами, предлагали стать под зонт незнакомым

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Это наш город!» - заводит молодая женщина в красном платье, и люди подхватывают этот лозунг. А происходит это в ответ на звуки из громкоговорителей. Последние несколько дней на протестных акциях много раз повторяют, что мероприятие несанкционировано, а еще неожиданно включают музыку.

«Со-ба-чку!» - один из лозунгов, который скандируют, и он не понятен вне контекста

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Верым! Можам! Пераможам!» звучит на площади постоянно

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На улице во время акции идет неслабый дождь. Люди предлагают друг другу стать под зонты, надевают пакет на колонку, из которой играл Михалок.

Политик Юрий Губаревич

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пару часов, а это около половины времени всего митинга, шел дождь

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Около четырех часов на площади были люди

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед площадью выступали политик Юрий Губаревич, музыканты Андрусь Такиданг и Петр Клюев, 83-летний поэт Ян Гриб, депутаты Верховного совета: Леонид Борщевский, Петр Садовский. И пожилая женщина, имени которой не назвали. Ей аплодировали не меньше чем известным людям.

Андрусь Такинданг, лидер группы Recha

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В это воскресенье около Дворца спорта я увидела бабушку, которую и сегодня увидела здесь. Подарила ей цветы и спросила, может быть ей нужно чем-то помочь? - представили женщину и передали ей микрофон.

Цветы становятся символом белорусских протестов

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К микрофону подошла пожилая женщина.

- Дорогой мой народ, я вас очень люблю. И хожу только ради вас сюда. Когда узнала, что так людей калечили, плакала две ночи и не могла прийти в себя. Я хожу с мая месяца. Я так волнуюсь, не могу, - женщина подбирает слова, ее поддерживают аплодисментами и криками «Дзякуй!». - Я не хочу быть героиней, хочу только чтобы вы обязательно дошли до победы. И я увидела эту победу и радовалась за вас всех.

- Обещаем! Обещаем! Обещаем! - скандируют люди.

В громкоговорители на площади говорят о несанкционированности мероприятия, люди заглушают скандированием

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Несколько тысяч человек собрались на площади

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К Нине Багинской подходят фотографироваться люди. Многие приходят с простым вопросом «Спадарыня Ніна, можна абняць вас?». После этого обнимают и желают здоровья

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уже несколько дней люди собираются на площади Независимости

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Часть митингующих образовывает свой культурный митинг. На котором поют и танцуют

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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