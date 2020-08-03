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Брест — это сила

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  • 3.08.2020, 11:11
  • 3,535
Брест — это сила
Фото: b-g.by

Что брестчане постят в Instagram после рекордного митинга Светланы Тихановской.

Митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской прошел в Бресте днем 2 августа. В парк воинов-интернационалистов, по данным правозащитников, пришли около 20 тысяч человек. Таким образом, Брест побил численность митингов в других областных городах, где митинги Тихановской собирали порядка 10 тысяч человек. «Брестская газета» предлагает посмотреть, что сняли и выкладывают в Instagram жители и, возможно, гости города.

 

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Верым! Можам! Пераможам! #выбары2020 #бчб #брэст

Публикация от @ svezhyyumbryk

 

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Публикация от Ulka Laptanovich (@ulkalaptanovich)

 

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“Брест-это сила” Светлана Тихановская #ЖывеБеларусь #Брест #ямы97 #выборы2020

Публикация от Anna Bakulina (@anna_bakulina23)

 

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Солнечный Брест#ветерперемен

Публикация от Olga Mak (@olgen8)

 

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любiм. можам. пераможам!

Публикация от @ shloida

 

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💛

Публикация от @ shloida

 

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#мыразам #нашавозьме #мненеплевать

Публикация от Alexey Kravchenko_life (@alexey_kravchenko_personal)

 

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Публикация от Бобариков Дмитрий (@dmitry_bobarikov)

 

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Митинг в поддержку Светланы Тихановской❤️✊✌️

Публикация от Pavel Mozalev (@pavel_mozalev)

 

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#верымможампераможам

Публикация от Виктория (@victoriya_3)

 

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#ВЫБОРЫ2020 #верамможампераможам #яснародом

Публикация от Evgeni Andreyuk (@__a_e_i__)

 

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Публикация от yuhee (@yuhee2017)

 

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Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская в Бресте.

Публикация от Ivan Chaichyts (@ivanchaichyts)

 

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Публикация от Aliaksandr Mandra (@aliaksandr_mandra)

 

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Публикация от sania.07.22.89 (@sania.07.22.89)


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