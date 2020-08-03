Брест — это сила 4 3.08.2020, 11:11

3,535

Фото: b-g.by

Что брестчане постят в Instagram после рекордного митинга Светланы Тихановской.

Митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской прошел в Бресте днем 2 августа. В парк воинов-интернационалистов, по данным правозащитников, пришли около 20 тысяч человек. Таким образом, Брест побил численность митингов в других областных городах, где митинги Тихановской собирали порядка 10 тысяч человек. «Брестская газета» предлагает посмотреть, что сняли и выкладывают в Instagram жители и, возможно, гости города.