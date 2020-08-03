Брест — это сила4
- 3.08.2020, 11:11
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Что брестчане постят в Instagram после рекордного митинга Светланы Тихановской.
Митинг кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской прошел в Бресте днем 2 августа. В парк воинов-интернационалистов, по данным правозащитников, пришли около 20 тысяч человек. Таким образом, Брест побил численность митингов в других областных городах, где митинги Тихановской собирали порядка 10 тысяч человек. «Брестская газета» предлагает посмотреть, что сняли и выкладывают в Instagram жители и, возможно, гости города.
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“Брест-это сила” Светлана Тихановская #ЖывеБеларусь #Брест #ямы97 #выборы2020
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Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская в Бресте.
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