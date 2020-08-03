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Мужчину, захватившего банк в Киеве, задержали

  • 3.08.2020, 15:19
Мужчину, захватившего банк в Киеве, задержали
Фото: УНИАН

Украинские силовики провели спецоперацию в бизнес-центре. 

Силовики задержали злоумышленника, который угрожал взорвать отделение банка в центре Киева. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook. Информацию также подтверждают в СБУ, пишет «Униан».

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. Дальше суд и длительное тюремное заключение", - написал Геращенко в Facebook.

По словам Геращенко, сейчас на месте инцидента работают взрывотехники. Впоследствии о задержании на брифинге сообщил заместитель руководителя СБУ Сергей Пунь. "Операция проведена успешно. Злоумышленник задержан", - заявил он.

Напомним, сегодня в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожал взрывчаткой.


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