Мужчину, захватившего банк в Киеве, задержали 3.08.2020, 15:19

Фото: УНИАН

Украинские силовики провели спецоперацию в бизнес-центре.

Силовики задержали злоумышленника, который угрожал взорвать отделение банка в центре Киева. Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook. Информацию также подтверждают в СБУ, пишет «Униан».

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. Дальше суд и длительное тюремное заключение", - написал Геращенко в Facebook.

По словам Геращенко, сейчас на месте инцидента работают взрывотехники. Впоследствии о задержании на брифинге сообщил заместитель руководителя СБУ Сергей Пунь. "Операция проведена успешно. Злоумышленник задержан", - заявил он.

Напомним, сегодня в Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожал взрывчаткой.