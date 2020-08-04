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Россия достигла уровня уникальной бедности

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  • 4.08.2020, 15:50
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Россия достигла уровня уникальной бедности

Таких показателей еще не было.

Уровень бедности в семьях с детьми в России почти вдвое превышает средний по стране.

На конец 2018 года 22,9% граждан РФ в возрасте до 18 лет жили за чертой прожиточного минимума, сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

При том что средний по России уровень бедности ведомство оценивает в 12,6%, или 18,4 миллиона человек, в отдельных категориях семей доля детей, растущих в нищете, - выше в разы.

Согласно статистике, которая в РФ публикуется с задержкой на два года (то есть в 2020-м доступны данные на 2018 год), доходы ниже прожиточного минимума имеют 34,3% молодых семей с детьми.

В многодетных семьях практически каждый второй ребенок (49,4%) находится за «чертой». Также высокие показатели в неполных семьях (27,8%) и семьях, имеющих в своем составе инвалидов (27,3%). Уникальной особенностью России, не типичной для других стран, является то, что в группу риска по бедности попадают работающие люди и семьи с детьми, указывает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

На 40-50% эти две группы пересекаются, и основной причиной детской бедности являются низкие доходы родителей, которые не покрывают нужды семьи, поясняет она.

Если в развитых экономиках за чертой бедности оказываются, как правило, маргиналы и безработные, то в России в нищете можно оказаться даже будучи трудоустроенным на полный рабочий день.

По данным Росстата на первый квартал 2020 года, 36,4% населения жили на сумму, не превышающую 19 тысяч рублей в месяц, или 633 рубля (8,7 доллара) в день.

22,4% имели доход ниже 14 тысяч рублей в месяц, или 6,5 доллара в день, а 10,9% находились в зоне официальной нищеты, получая до 10 тысяч рублей.

Уровень детской бедности при годовом сопоставлении резко вырос в 2015 году и составил 27,4% против 20,7% в 2014 году. После этого доля детей, растущих в малоимущих семьях, начала постепенно снижаться. По итогам 2018 года она уменьшилась сразу на 3,1 п.п. по сравнению с уровнем бедности среди детей в 2017 году. Тем не менее уровень детской бедности в России остается высоким, и это является системной проблемой для страны, констатирует Малева.

Семейная бедность в детстве трансформируется в неуспешность в течение всей жизни: дети из малоимущих семей чаще остальных сталкиваются со школьной неуспеваемостью, и если в школе нет специальных программ, которые направлены на повышение их успеваемости, а в вузах нет преференций, то это приводит таких людей в так называемую ловушку бедности, объясняет директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

В семьях со средним достатком и выше, если ребенок плохо учится, родители стараются компенсировать это за счет привлечения репетиторов. А дети и молодежь из бедных семей попадают в ловушку воспроизводства бедности - после окончания обучения они вообще не могут найти работу, не говоря уже о трудоустройстве с достойной зарплатой, констатировала Овчарова.


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