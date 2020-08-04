Мы проснулись всей страной 3 4.08.2020, 15:37

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Белорусы готовы защищать свои права.

«Пришло время Беларуси проснуться после затяжного кошмарного сна, имя которому – Лукашенко, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - 26 лет мы терпели его самодурство, разваленную им коррупцию и постоянную ложь в его личных СМИ.

И да, мы проснулись всей страной и готовы защищать все свои права, которых нас лишил Лукашенко за эти годы.

Мы все четко понимаем, что нашу свободу мы должны выгрызать зубами из жадных лап режима, шикарно живущего за наш счет. И мы это сделаем, все вместе, во всех городах страны, 9-го августа. Мы заберем у воров то, что нам принадлежит и никогда больше не отдадим».

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