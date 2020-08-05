Монарх в опале 2 5.08.2020, 15:18

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Хуан Карлос I

За что Хуана Карлоса «попросили» из Испании.

Поспешный отъезд в понедельник, 3 августа, бывшего короля Испании 82-летнего Хуана Карлоса I в Доминиканскую Республику удивил как сторонников монархии, так и ее противников, пишет dw.com. А официальное сообщение, согласно которому речь идет о добровольном отъезде, вызвало лишь раздражение общественности. Ведь еще несколько месяцев назад пресса писала, что на выдворении экс-монарха настаивает левое коалиционное правительство Испании - якобы для того, чтобы обеспечить "нормальную деятельность" короля Филиппа VI, сына и преемника Хуана Карлоса. Поводом же для подобного требования были предполагаемые финансовые нарушения отставного короля в период его правления с 1975 по 2014 год, бросающие, по мнению официального Мадрида, "тень на институт монархии".

Высылкой недовольны популисты и сепаратисты

Вице-премьер правительства, лидер левопопулистской партии "Подемос" Пабло Иглесияс выступил с критикой премьер-министра, социалиста Педро Санчеса, который считается инициатором изгнания Хуана Карлоса. Иглесиас заявил журналистам, что экс-монарха не следовало отпускать за границу, поскольку он "подлежит суду за совершенные преступления". По мнению политика, устарела и сама монархия, она "подлежит замене на республику".

Аналогичного мнения придерживаются и каталонские сепаратисты, для которых монархия, стоящая на защите единства государства, всегда была объектом нападок - депутат парламента от Левых республиканцев Каталонии Габриэль Руфиан, отбывающий наказание за попытку отделить Каталонию от Испании бывший заместитель руководителя каталонской администрации Ориол Жункерас и ее нынешний глава Ким Торра. По данным печати, сепаратисты, обеспечивающие правительству парламентское большинство, давно "давили" на премьера Санчеса, требуя "наказать" экс-монарха.

В защиту бывшего короля

Противоположного мнения придерживается бывший премьер-министр, социалист Фелипе Гонсалес, возглавлявший правительство с 1982 по 1996 год. Он считает, что король, как и все граждане, имеет право на презумпцию невиновности. А против Хуана Карлоса еще даже ни одного официального обвинения не выдвинуто. Гонсалес напомнил и о заслугах бывшего короля перед Испанией. Ведь именно он, придя к власти после смерти диктатора Франсиско Франко в 1975 году, "по собственной инициативе обеспечил стране переход к демократии, а в 1981 году спас Испанию от мятежа военных".

По словам сотрудника Мадридского центра социологических исследований Карлоса Варгаса Креспо, "большинство рядовых испанцев, особенно старшего и среднего возраста, по-прежнему относятся к Хуану Карлосу с сочувствием и уважением, помятуя его заслуги перед демократией". Многим, сказал социолог в интервью DW, запомнилась колоритная фигура экс-монарха - "весельчака, любителя поесть и выпить, умевшего запросто на равных общаться с подданными из всех социальных слоев".

Не все могут короли

Поводом для отъезда бывшего испанского монарха в Доминиканскую Республику послужило дело, которое вели следователи Швейцарии в отношении немецкой принцессы Коринны Сайн-Витгенштейн-Сайн (Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn), на банковских счетах которой было обнаружено 65 млн. долларов. Принцесса пояснила, что речь идет о "подарке", сделанном ей "бывшим в прошлом другом" Хуаном Карлосом. Швейцарцы выяснили, что эти деньги поступили ей из оффшорной фирмы, зарегистрированной на имя бывшего короля. А туда - из казны Саудовской Аравии.

По словам другого собеседника DW - профессора права Мадридского университета Рауля Миранда, в информации о саудовских связях Хуана Карлоса нет ничего нового. О его дружбе с монархами Персидского залива известно давно. Король не раз лоббировал их интересы как в самой Испании, так и в других европейских странах, содействовал заключению выгодных сделок. Примером может служить хотя бы строительство скоростной железной дороги между Мединой и Меккой, участие в котором принесло Испании многомиллионные доходы.

Ни для кого не секрет, продолжил юрист, что король в течение многих лет получал комиссионные и подарки от арабских друзей - деньгами, автомобилями и недвижимостью. С точки зрения испанского права к нему за это претензий быть не может. "Правонарушением может считаться разве что неуплата налога с полученных подарков". Однако все это относится к периоду до 2014 года, когда "Хуан Карлос ввиду своего положения был неподсуден". Неподсудным по делам того времени он остается и сейчас.

Дальнейшая судьба монархии

Что касается дальнейшей судьбы монархии, то независимый политический аналитик Висенте Майораль настроен скептически. В беседе с DW он заявил, что нынешний король Филипп, согласившись на ссылку отца, не только поставил под угрозу свое собственное будущее, но и ухудшил положение монархии в целом.

Во-первых, он настроил против себя часть населения, считающего изгнание из страны престарелого Хуана Карлоса "аморальным". Во-вторых, его поступок окрылил сторонников республики, которые, по мнению политолога, теперь лишь усилят атаки на монархию.

Что же касается Хуана Карлоса, то он, по мнению политолога, уже давно обеспечил себе место в истории. "Все эти дела с подарками скоро забудутся, - убежден Висенте Майораль. - А король останется для испанцев не только отцом демократии, но и политиком, сумевшим обеспечить стране в период своего 39-летнего царствования стабильное политическое и социально-экономическое развитие, которое после его ухода, к сожалению, сменилось на постоянный застой и кризис".