Немецкие экологи через суд оспорят разрешение на «Северный поток-2»1
- 5.08.2020, 18:52
- 1,158
Ранее США пообещали остановить строительство российского газопровода.
Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe в Высшем административном суде Грайфсвальда потребовала пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".
О поданном иске экологи сообщили в пресс-релизе, передает ria.ru.
"DUH требует этим иском от ответственного Управления горного надзора Штральзунда учесть новые научные данные по неконтролируемому выделению метана и проверить утечки при добыче, транспорте и переработке природного газа", — пояснили в организации.