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Немецкие экологи через суд оспорят разрешение на «Северный поток-2»

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  • 5.08.2020, 18:52
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Немецкие экологи через суд оспорят разрешение на «Северный поток-2»

Ранее США пообещали остановить строительство российского газопровода.

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe в Высшем административном суде Грайфсвальда потребовала пересмотреть разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2".

О поданном иске экологи сообщили в пресс-релизе, передает ria.ru.

"DUH требует этим иском от ответственного Управления горного надзора Штральзунда учесть новые научные данные по неконтролируемому выделению метана и проверить утечки при добыче, транспорте и переработке природного газа", — пояснили в организации.


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