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«Вместе мы сила!»

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  • 6.08.2020, 13:29
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«Вместе мы сила!»

Водители 6-й минской подстанции «скорой помощи» добились ковидных выплат.

Водители 6-й минской подстанции скорой помощи написали коллективное обращение с требованием выплатить положенные им ежемесячные надбавки за перевозку ковидных пациентов. Однако после этого на них начали оказывать давление, присылать проверки и грозить непродлением контракта. Но в итоге они одержали победу, пишет Telegram-канал «Баста!».

«Сегодня приезжало начальство, сказали всем выплатят положенные надбавки, тому парню, что угрожали непродлением контракта - продлевают на 4 года! В общем маленькая победа! Что еще раз подтверждает, что вместе мы сила!» - написали они Telegram-каналу.

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