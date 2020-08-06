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Сотрудники пресс-службы хоккейного «Динамо» отказались голосовать досрочно и уволились

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  • 6.08.2020, 17:34
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Сотрудники пресс-службы хоккейного «Динамо» отказались голосовать досрочно и уволились

В знак протеста ушли два менеджера.

Пресс-службу минского «Динамо» заставляют голосовать за Лукашенко, сообщает «Трибуна» со ссылкой на «ТрэшХоккей».

В клубе попросили заставить хоккеистов пойти и досрочно проголосовать за Лукашенко. Кроме того, предложили снять ролик на главном телеканале со скрытой агитацией за него. Сотрудники пресс-службы отказались выполнять подобное распоряжение руководства и написали заявления по собственному желанию.

Заявления на стол положили Роман Стронгин – начальник управления маркетинга, а также Роман Шевцов – пресс-атташе клуба.


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