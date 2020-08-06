В «Слуге народа» объявили предвыборную кампанию и назвали партийный слоган 6.08.2020, 18:10

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фото: uk.wikipedia.org

Украинскую партию «Слуга народа» возглавляет Александр Корниенко.

Политическая партия "Слуга народа" объявила о начале предвыборной кампании под слоганом "Украина – это ты!" Об этом сообщила народный депутат от этой политсилы Евгения Кравчук в Facebook 6 августа.

"Ну что, начинаем! Партия "Слуга народа" запускает кампанию под слоганом "Украина – это ты!". Впервые за 29 лет независимости это не просто красивые слова. "Слуга народа" завершила процесс децентрализации и отныне вопросы развития общин, городских или сельских – будут решаться не в Киеве, а на месте", – написала она.

Партия "Слуга народа" была зарегистрирована в декабре 2017 года. Тогда ее лидером был нынешний глава СБУ Иван Баканов. Название партии было изменено. Согласно системе YouControl, ранее она называлась Партией решительных перемен.

Сейчас партию "Слуга народа" возглавляет нардеп Александр Корниенко.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей. Тогда партия шла на выборы под лозунгом "Сделаем их вместе". По результатам опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS за июнь, партию "Слуга народа" поддержали бы на парламентских выборах 26,6% опрошенных.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Одновременно должны состояться довыборы в парламент в округе №208 в Черниговской области. Здесь в 2019 году народным депутатом был избран Валерий Давыденко, который погиб 23 мая.