закрыть
7 августа 2020, пятница, 8:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Twitter начал помечать аккаунты чиновников и государственных СМИ

1
  • 7.08.2020, 7:53
  • 1,537
Twitter начал помечать аккаунты чиновников и государственных СМИ

Это сделано для облегчения коммуникации между пользователями соцсети и представителями государства.

Корпорация Twitter в четверг объявила о том, что в одноимённой социальной сети будет помечать аккаунты, которые ведут высокопоставленные чиновники, государственные органы, а также аккаунты государственных или связанных с государством СМИ, их главные редакторы и ключевые представители, сообщает "Голос Америки".

Как говорится в сообщении корпорации, это сделано для большей прозрачности и облегчения коммуникации между пользователями твиттера и представителями государства.

На данный момент помечаются аккаунты, относящиеся только к 5 странам - постоянным членам Совета Безопасности ООН, в том числе и России.

Личные аккаунты глав государств (в том числе Дональд Трамп) пометок не получили, но, например, официальные аккаунты Белого дома или британского премьера их имеют.

Государственными или связанными с государством СМИ считаются такие СМИ, в которых государство осуществляет прямой редакционный контроль. Если редакции СМИ, пусть даже финансируемых из государственных средств, работают независимо, они пометки не получают. Отметки получили, в частности, аккаунты RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, РИА Новости, ТАСС, китайского агентства "Синьхуа", англоязычный аккаунт "Женьминь жибао".

Ранее похожую политику ввела корпорация Facebook.

В ноябре 2017 года в России был принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Министерство юстиции в настоящее время относит к "иностранным агентам", в частности, "Голос Америки" и русскоязычные редакции медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в своих публикациях, что они являются "иностранным агентом". Нарушения могут привести к крупным штрафам.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы, ваша позиция полна достоинства!
Белорусы, ваша позиция полна достоинства! Польский фонд Свобода и Мир
Белорусы, вы не одни, стены рухнут!
Белорусы, вы не одни, стены рухнут! Лидеры польской «Солидарности»
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус