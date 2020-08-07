Белорусы разуверились в национальной валюте 2 7.08.2020, 12:04

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Что происходит в обменниках?

Население в июле по сравнению со вторым кварталом текущего года существенно увеличило спрос на иностранную валюту, свидетельствуют данные Национального банка, сообщает naviny.by.

В июле жители Беларуси приобрели в наличной и безналичной форме иностранной валюты на 947,4 млн долларов, что существенно больше показателя предыдущих месяцев (в июне покупка составила 776,6 млн млн долларов, в мае — 627 млн, в апреле — 613,9 млн).

Продали физические лица иностранной валюты в июле на 731,7 млн долларов (против 698,9 млн долларов в июне, 569,1 млн — в мае и 544,4 млн — в апреле).

Таким образом, в июле население купило иностранной валюты на 215,6 млн долларов больше, чем продало. Чистый спрос на иностранную валюту со стороны населения в июле оказался самым высоким по сравнению с показателями второго квартала (в июне чистая покупка иностранной валюты физлицами составила 77,7 млн долларов, в мае — 58,8 млн, в апреле — 69,5 млн).

Рост спроса на иностранную валюту в Беларуси в последнее десятилетие традиционно наблюдается накануне президентских выборов. Как сообщалось, после выборов главы государства в декабре 2010 года в стране произошла резкая девальвация национальной валюты. Президентские выборы в этом году пройдут 9 августа.

Следует отметить, что в 2017-2019 годах население больше продавало иностранной валюты, чем покупало. В то же время в первой половине 2020 года наблюдалась обратная ситуация — население стало выступать чистым покупателем иностранной валюты.

Изменение поведения граждан на валютном рынке в первой половине года финансовые аналитики объясняют тем, что на фоне пандемии произошел рост курсов иностранных валют и усилились девальвационные ожидания.

В январе средний курс доллара составил 2,12 рубля за доллар, в феврале — 2,19 рубля, марте — 2,4 рубля, апреле — 2,51 рубля, мае — 2,43 рубля, июне — 2,38 рубля, июле — 2,41 рубля.