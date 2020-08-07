Видеофакт: По всей стране разбирают сцены для «тараканьих» концертов 11 7.08.2020, 13:47

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Фото: NEXTA

Никто не хочет связываться с неудачником.

Никто не хочет петь в поддержку «таракана». Артисты массово отказались выступать на провластных концертах. В Гродно, Бресте, Витебске, Минске разбирают сцены, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Концерт 8 августа, который должен был пройти на площадке у Дворца спорта, официально не состоится. Об этом tut.by сообщил Андрей Алексеев, управляющий Atom Entertainment Group — компании, которая была ответственна за организацию мероприятия.

«Тараканьи» концерты также отменили в Бресте, Витебске, Гродно и Гомеле.

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