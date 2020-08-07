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Я пойду защищать свою Родину

10
  • Вячеслав Смирнов
  • 7.08.2020, 16:53
  • 5,929
Я пойду защищать свою Родину
Вячеслав Смирнов

От бесстыжего и наглого вранья.

Я пойду защищать свою Родину.

Пойду с улыбкой

Защищать от этой душной и вязкой темноты. От бесстыжего и наглого вранья. От очевидной подлости. От круговой поруки.

Пойду голосовать и защищать свой голос - не за Тихановскую и даже не за Бабарико, а свой голос против рабства.

Конечно, мне страшно...Но если я не пойду - больше не буду чувствовать себя человеком. Просто не смогу дышать.

Вячеслав Смирнов, Facebook


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