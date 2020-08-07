Я пойду защищать свою Родину 10 Вячеслав Смирнов

7.08.2020, 16:53

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Вячеслав Смирнов

От бесстыжего и наглого вранья.

Я пойду защищать свою Родину.

Пойду с улыбкой

Защищать от этой душной и вязкой темноты. От бесстыжего и наглого вранья. От очевидной подлости. От круговой поруки.

Пойду голосовать и защищать свой голос - не за Тихановскую и даже не за Бабарико, а свой голос против рабства.

Конечно, мне страшно...Но если я не пойду - больше не буду чувствовать себя человеком. Просто не смогу дышать.

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