В Италии начали использовать «винные окна» для продажи напитков 1 7.08.2020, 17:48

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«Винные окна» — изобретение времен Средневековья.

В Италии впервые за XXI век заработали «винные окна» — изобретение времен Средневековья, которое использовалось во время чумной эпидемии.

Таким образом продавцы хотят уменьшить риск заражения коронавирусом. В 17 веке их придумали для того, чтобы богатые флорентийцы могли делиться излишками вина с рабочим классом, пишет Insider.

В 1630-х годах Италию охватила эпидемия чумы — именно тогда их впервые использовали для торговли чтобы предотвратить распространение болезни. Люди передавали товар, а деньги просили положить в поднос, где их потом дезинфицировали уксусом.

3 столетия их так и использовали для торговли, но начале 20-го века законы о продаже алкоголя изменились, и про окна забыли. А в 1966 году, после сильного наводнения, многие такие места были разрушены и заброшены.

«Эти небольшие окна были коммерческим и социальным явлением, уникальным для Флоренции и Тосканы. Хотя они являются незначительным культурным наследием, тем не менее, это неотъемлемая часть Тосканы», — говорит Маттео Фаглия, президента ассоциации Culturale Buchette del Vino.

Именно эта ассоциация в 2016 году решила запустить каталог, на котором они сохраняют места, где все еще работают «винные окна». Сейчас там около 150 точек.

В 2020 этот каталог очень даже пригодится — ведь эти окна вновь стали популярными из-за пандемии коронавируса. Местные бары, рестораны, а также семьи, которые делают вино у себя дома, вновь начали их использовать для продажи товаров.