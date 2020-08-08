Блогер Union Bell: 9 августа в Беларуси стены рухнут, как когда-то Берлинская стена 8.08.2020, 11:50

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Каждый гражданин страны уже прекрасно знает, чем ему заняться в этот день

Видеоблогер Union Bell в новом ролике сравнил нынешнюю ситуацию в Беларуси с событиями, когда пала Берлинская стена:

"Хотя это на первый взгляд и не очевидно, но нынешняя ситуация в Беларуси по очень многим признакам напоминает ситуацию в Берлине 1989 года, и так же, как Берлинская стена, в Беларуси тоже стены рухнут, а вместо 9-го ноября, как это было в Берлине, судьба Беларуси будет решаться, начиная с 9-го августа".