Лукашенко надоел белорусам хуже горькой редьки 7 Аркадий Дубнов

8.08.2020, 20:53

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Фото: tut.by

Он уже просто смешон.

— ...И вы не верите в чудо, — разочарованно спросили меня сегодня в ФБ.

— Да, — отвечаю, — он не переизберется завтра.

Лукашенко надоел белорусам за 26 лет хуже горькой редьки, это понятно, люди устали от него уже давно, ещё в начале века — эти снимки я сделал в Минске 14 лет назад, на мартовских выборах 2006 года.

И понятно, что на честных выборах ему не победить, поэтому так он боится их, сажая за решетку оппонентов, запрещая независимое наблюдение, альтернативный подсчёт голосов, а про экзит-полы и говорить нечего.

Не может долго прожить режим, где на 10 суток сажают звукооператоров, включающих на всю катушку «Мы ждем перемен», — великий хит Виктора Цоя конца 1980-х, — не может, потому что такой режим смешон.

Не может долго прожить режим, где третируют и боятся женщин, обещающих эти перемены, — не может, потому что он труслив.

Hедолго ходить Лукашенке в «президентах» и не быть Путину во вторую четверть века хозяином в Кремле.

И начнётся отсчёт этого нашего общего времени завтра, 9 августа, с выборов в Беларуси.

Удачи вам, друзья!

Аркадий Дубнов, «Эхо Москвы»