Протестующие в Бейруте заняли здание МИД 8.08.2020, 21:05

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Тысячи демонстрантов выступают за отставку правительства.

Протестующие в Бейруте прорвались в здание МИД Ливана, сообщает телеканал LBCI (перевод - РБК). Участники акции требуют отставки правительства.

По данным LBCI, протестующие объявили здание МИД штабом революции и подняли плакаты. Одна из надписей на плакатах гласит: «Бейрут — город без оружия», — передает телеканал Al-Jadeed.

В здание ведомства для переговоров вошли сотрудники службы безопасности, сообщает LBCI.

Кроме того, несколько человек ворвались в Министерство экономики, передает телеканал.

По данным Reuters, в центре Бейрута собрались около 7 тыс. протестующих.

Протесты вспыхнули в Бейруте после взрыва порту 4 августа, в результате которого погибли по меньшей мере 158 человек, еще около 6 тыс. получили ранения. Согласно предварительной версии, взрыв произошел из-за сварочных работ на складе, где лежала селитра.

6 августа в Бейрут для экстренной встречи с руководством Ливана прилетел президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, сейчас возникла возможность «заложить основы для восстановлении Ливана» на «долгосрочную перспективу».

По итогам переговоров с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьер-министром Хасаном Диабом Макрон объявил, что Франция выступит инициатором программы международной поддержки жителям Ливана после взрыва. Готовность принять участие в сборе средств уже выразили представители Евросоюза, ООН, а также Великобритания и США.

Также французский президент призвал к проведению в Ливане реформ для борьбы с коррупцией и обеспечения прозрачности в экономике. По его словам, страна уже несколько лет находится в кризисе, а «ситуация требует нового политического соглашения».