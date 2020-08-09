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В Китае бушует новый вирус

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  • 9.08.2020, 8:52
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В Китае бушует новый вирус
Иллюстрационное фото

Приведет ли это к пандемии?

Очередной вирусный удар обрушился на Поднебесную после пандемии коронавируса и грозит новыми напастями другим странам.

По данным издания Global Times (перевод - rosbalt.ru), в Китае выявили уже десятки случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS).

Первый зараженный появился в провинции Цзянсу и через несколько дней заразились уже 60 человек, в том числе в соседней провинции Аньхой.

Не менее семи случаев заражения привели к смерти пациентов. У всех заболевших наблюдались кашель, высокая температура, а также снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Предварительно, вирус передается людям от клещей, однако возможна и передача от зараженного человека другим людям.

Впервые о вирусе стало известно в 2011 году, однако крупных вспышек заболевания пока не фиксировали.

Напомним, «вышедший» из Китай коронавирус поразил более 19 млн человек по всему миру, число летальных исходов превысило 712,5 тыс.


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