«Осталось совсем чуть-чуть - и таракан канет в лету» 4 9.08.2020, 10:21

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Фото: «Наша Ніва»

Нужен один рывок.

Об этом телеграм-каналу «Баста!» рассказал читатель:

«Сегодня и ближайшие дни станут решающими для нашей страны и для каждого белоруса, эти дни войдут в историю, и все мы будем рассказывать о них последующим поколениям, потому что именно сейчас мы сбрасываем с себя ярмо лукашизма, которое душило нас последние 26 лет, - пишет читатель. - За последние месяцы мы показали свою силу и солидарность друг с другом, показали, что не боимся и что можем действовать круто и решительно.

Осталось совсем чуть-чуть, один рывок и таракан канет в лету, как страшный сон.

А дальше - жизнь. Полноценная, в стране где будет справедливость и достаток, потому что в ней не будет Лукашенко и его банды».