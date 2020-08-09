«Вы и сами понимаете, за кого мы голосовали» 9.08.2020, 20:16

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Как выбирали президента в Заславле.

— С каким настроением вы к нам пришли сегодня? — спросили у журналиста «Салiдарнасцi», сверив списки избирателей, в школе №2 Заславля.

С утра на заславских улицах было столько людей в белых одеждах, что в пору было подумать об одной большой свадьбе.

Люди на лавочках обсуждали запредельные цифры досрочного голосования: «Такое впечатление, что он хочет себе в этот раз 103% нарисовать».

Рекламные стенды в городе пестрят оборванными плакатами и листовками, призывавшими голосовать за Светлану Тихановскую. Но это, кажется, напрасный труд. Судя по количеству белых браслетов и бинтов на руках, этот кандидат уже не нуждается в дополнительной рекламе.

— Можете пометить себе. Да вы и сами понимаете, за кого мы голосовали — вот наши ленточки на руках, — пожилая пара разоткровенничалась с наблюдателями, сидящими у забора одной из школ.

Общее настроение многих заславчан сегодня можно охарактеризовать с помощью одного слова — решительность.

— Я сегодня впервые голосовала осознанно, — говорит подругам женщина лет тридцати. — Раньше либо не ходила на участок, или всех вычеркивала. Но сегодня пришла не просто отбыть номер.

Компания молодых людей. Делятся впечатлениями о первом в жизни голосовании и объясняют, почему пришли на участок:

— Понятно, что они нарисуют нужные цифры. Тут никто не сомневается, но пусть они в комиссиях видят, сколько нас. Чтобы потом заснуть долго не могли.