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Возле посольства Беларуси в Москве люди скандируют «Лукашенко, уходи!»

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  • 9.08.2020, 21:15
  • 5,657
Возле посольства Беларуси в Москве люди скандируют «Лукашенко, уходи!»

Собрались сотни человек.

Несколько сотен человек, не успевших проголосовать на выборах президента Беларуси, находятся возле посольства республики в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в правоохранительных органах.

«Несколько сотен человек собрались около посольства Беларуси, которые возмущены тем, что не смогли проголосовать на выборах президента страны», - сказал собеседник агентства.

Люди не расходятся и скандируют «Лукашенко, уходи!», передает «Дождь».


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