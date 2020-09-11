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Светлана Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию

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  • 11.09.2020, 7:59
  • 6,042
Светлана Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию
Светлана Алексиевич

Нобелевский лауреат обратилась также к ОБСЕ.

Светлана Алексиевич, нобелевский лауреат по литературе и член президиума Координационного совета, обратилась в ООН с просьбой прислать в Беларусь мониторинговую миссию.

Об этом говорится в статье, которую она написала в соавторстве с главой Белорусской ассоциации журналистов Андреем Бастунцом и генеральным секретарем Международной организации "Репортеры без границ" Кристофом Делуаром. Текст был опубликован в четверг во французской газете "Le Monde".

"Мы призываем Генеральную Ассамблею ООН направить мониторинговую миссию, чтобы засвидетельствовать репрессии в отношении журналистов", — говорится в статье. Также там размещен призыв к ОБСЕ включить свободу печати в список приоритетных тем во время предложения о посредничестве в урегулировании кризиса в Беларуси.

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