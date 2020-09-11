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Ученые назвали ранний симптом коронавирусa

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  • 11.09.2020, 18:12
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Ученые назвали ранний симптом коронавирусa
иллюстрационное Фото Getty Images

Заявление сосудистых хирургов из США.

Сосудистые хирурги из США опубликовали в одном из специализированных издания материал, в котором утверждают, что тромбоз (формирование сгустков крови в сосудах), может оказаться ранним симптомом наличия в организме пациента коронавирусной инфекции. Свою версию специалисты подробно описали на реальном примере, пишет lenta.ua.

Отмечается, что 67-летний житель США, который не имел истории болезни и ранее не жаловался на здоровье, явился к медикам с жалобами на боли в руке и предплечье, а также сильное обесцвечивание правой руки. Последующие анализы показали, что у мужчины в артериях руки образовались тромбы, которые провоцируют ишемию, угрожающую его конечности. В скором времени у этого же пациента медики выявили коронавирус. «У мужчины была острая проблема с рукой, слабость, онемение, боли», - отмечают ученые.

По их словам, им довольно быстро удалось установить, что у пациента был COVID-19, хотя он утверждал, что прежде сталкивался лишь с незначительными респираторными симптомами. Также специалисты выяснили, что у 67-летнего американца имелись и проблемы с легкими, хотя на сложности в дыхании сам он не жаловался.

«Есть пациенты с коронавирусом, которые выглядят так, словно находятся в большой беде, они задыхаются и очень плохо себя чувствуют. Но в этом случае ситуация была совершенно другой. При этом, глядя на результаты КТ легких пациента было очевидно, что ему сложно дышать», - утверждают авторы материала.

Сообщается, что исследование указанного пациента впоследствии навело ученых на мысли о том, что артериальный тромбоз можно считать симптомом коронавирусной инфекции, тем более, что аналогичные наблюдения были сделаны медиками из многих других стран по всему миру.

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