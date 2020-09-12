Половина россиян решила никогда не делать прививку от коронавируса 7 12.09.2020, 13:21

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Опубликованы результаты исследования.

Почти половина россиян (45,6%) никогда не будут делать прививку против коронавируса — вне зависимости от того, российского производства это вакцина или иностранного, следует из исследования (есть у РБК), проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), сообщает РБК.

Из числа тех, кто отказывается от прививки, 24,6% все же намерены следить за результатами массовых вакцинаций — их интересует, насколько вакцина будет эффективна и безопасна. Еще четверть (25%) из числа отказавшихся — противники любых прививок.

За лето число противников прививок от коронавируса увеличилось почти на 8%.

Как проводилось исследование

Интернет-опрос проводился методом поточной выборки (респонденты привлекались к опросу сразу на множестве сайтов) с 5 по 7 сентября. В опросе приняли участие 9 тыс. человек в возрасте от 18 до 75 лет из всех регионов России.

По сравнению с аналогичным опросом, проводившимся в середине июня, снизилось число тех, кто готов сделать прививку от коронавируса сразу после ее появления — 13,2% (против 15,8% в июне). Еще 18,6% опрошенных не собираются вакцинироваться в этом году и планируют подождать с решением до следующего года.

С начала пандемии в России существенно выросла доля тех, кто уверен, что опасность эпидемии преувеличена, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц. В конце мая так считали 32,8% россиян, к началу сентября их доля возросла до 43,4%. Наряду с этим каждый пятый респондент (20,4%) считает, что Россия находится в начале второй волны эпидемии (в предыдущие этапы опроса этот вопрос не задавался).

Наибольшая доля скептиков проживают в Дальневосточном федеральном округе (54,4%), в регионах-лидерах — Сибирский (46,5%) и Центральный (45,8%) федеральные округа.

В Москве минимальная доля коронаскептиков (34,7%), отмечают авторы исследования. Жители столицы больше, чем в других регионах, ожидают вторую волну коронавируса. «Почти каждый третий житель столицы считает, что мы находимся в начале второй волны пандемии», — говорится в исследовании.

Доля коронаскептиков растет на фоне спада заболеваемости коронавирусом, при этом у многих в окружении не появилось ни одного случая заражения, объясняет один из авторов исследования Руслан Артамонов. «Фактически для многих вирус угрожал только в теории, в информационном поле, но люди ощущали и экономические трудности, и все ограничения, связанные с самоизоляцией», — говорит Артамонов.

В конце марта в Москве, а впоследствии и в других регионах был введен режим самоизоляции. К 31 марта оперативный штаб по коронавирусу сообщал более чем о 2 тыс. заболевших в 73 регионах. С 11 мая по решению президента России Владимира Путина начался процесс поэтапного снятия ограничений. Число заболевших на тот момент составило более 200 тыс. заболевших в 85 регионах. К началу сентября большинство регионов сняли действующие ограничения, а общее число заболевших коронавирусом превысило 1 млн человек.

С Артамоновым согласен советник гендиректора Международного медицинского кластера Ярослав Ашихин. «Люди стали оценивать коронавирус как менее опасную угрозу. Кроме того, ученые пока не могут внятно объяснить людям, почему не было взрыва коронавируса после открытия границ, будет ли выраженная вторая волна. Также нет переполненных клиник, поэтому возрос скептицизм», — считает Ашихин, добавляя, что для прояснения картины необходимо проводить больше научных конференций и исследований.

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