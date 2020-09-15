закрыть
15 сентября 2020, вторник, 11:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Китайская вакцина от COVID-19 может быть готова к применению в ноябре

1
  • 15.09.2020, 11:31
  • 1,313
Китайская вакцина от COVID-19 может быть готова к применению в ноябре

Всего четыре китайских вакцины уже находятся на заключительной стадии клинических испытаний.

Вакцины против COVID-19, разрабатываемые в Китае, могут быть готовы к применению уже в ноябре, сообщила представитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщает Reuters.

Четыре китайских вакцины от COVID-19 уже находятся на заключительной стадии клинических испытаний.

Клинические испытания 3-й фазы проходят хорошо, и вакцины могут быть готовы для массового использования в ноябре или декабре, сказала в понедельник Гуйчжэнь Ву, главный эксперт по биобезопасности Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний в интервью государственному телевидению.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос