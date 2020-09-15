Китайская вакцина от COVID-19 может быть готова к применению в ноябре

Китайская вакцина от COVID-19 может быть готова к применению в ноябре1
- 15.09.2020, 11:31
- 1,313
Всего четыре китайских вакцины уже находятся на заключительной стадии клинических испытаний.
Вакцины против COVID-19, разрабатываемые в Китае, могут быть готовы к применению уже в ноябре, сообщила представитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, сообщает Reuters.
Четыре китайских вакцины от COVID-19 уже находятся на заключительной стадии клинических испытаний.
Клинические испытания 3-й фазы проходят хорошо, и вакцины могут быть готовы для массового использования в ноябре или декабре, сказала в понедельник Гуйчжэнь Ву, главный эксперт по биобезопасности Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний в интервью государственному телевидению.