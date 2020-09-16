В Сан-Франциско прошел автомотопробег солидарности 16.09.2020, 10:56

Участники проехали с бело-красно-белыми флагами 130 километров.

В Сан-Франциско прошел Автомотопробег Солидарности с Беларусью - участники проехали с национальными белорусскими флагами 130 километров от Сан-Франциско до Санта-Круз по побережью Тихого океана, сообщают читатели сайта Charter97.org.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».