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В Сан-Франциско прошел автомотопробег солидарности

  • 16.09.2020, 10:56
В Сан-Франциско прошел автомотопробег солидарности

Участники проехали с бело-красно-белыми флагами 130 километров.

В Сан-Франциско прошел Автомотопробег Солидарности с Беларусью - участники проехали с национальными белорусскими флагами 130 километров от Сан-Франциско до Санта-Круз по побережью Тихого океана, сообщают читатели сайта Charter97.org.

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