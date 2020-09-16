В Сан-Франциско прошел автомотопробег солидарности
16.09.2020, 10:56
Участники проехали с бело-красно-белыми флагами 130 километров.
В Сан-Франциско прошел Автомотопробег Солидарности с Беларусью - участники проехали с национальными белорусскими флагами 130 километров от Сан-Франциско до Санта-Круз по побережью Тихого океана, сообщают читатели сайта Charter97.org.
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