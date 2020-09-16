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Экс-глава МВД Шуневич стал генеральным директором минского «Динамо»

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  • 16.09.2020, 11:55
  • 1,958
Экс-глава МВД Шуневич стал генеральным директором минского «Динамо»
Игорь Шуневич

Ранее он занимал пост председателя Наблюдательного совета клуба.

Нового руководителя коллективу представил председатель Центрального совета БФСО "Динамо" Игорь Оберемко, отметив при этом, что назначение Игоря Шуневича в сложившейся ситуации является наиболее логичным шагом, пишет "Прессбол".

В должности руководителя "Динамо" Игорь Шуневич сменил Дмитрия Баскова, занимавшего пост гендиректора "зубров" с 2018 по 2020 год. Теперь он — глава Федерации хоккея Беларуси. Кроме того, накануне Басков возглавил Наблюдательный совет минского клуба.

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