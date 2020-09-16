Экс-глава МВД Шуневич стал генеральным директором минского «Динамо»7
- 16.09.2020, 11:55
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Ранее он занимал пост председателя Наблюдательного совета клуба.
Нового руководителя коллективу представил председатель Центрального совета БФСО "Динамо" Игорь Оберемко, отметив при этом, что назначение Игоря Шуневича в сложившейся ситуации является наиболее логичным шагом, пишет "Прессбол".
В должности руководителя "Динамо" Игорь Шуневич сменил Дмитрия Баскова, занимавшего пост гендиректора "зубров" с 2018 по 2020 год. Теперь он — глава Федерации хоккея Беларуси. Кроме того, накануне Басков возглавил Наблюдательный совет минского клуба.