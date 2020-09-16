97%, пора показать силу!
- 16.09.2020, 13:35
- 3,078
Пора остановить станки.
Читатель Telegram-канала "Баста!" призывает белорусов поддержать общенациональную забастовку.
- Рабочие, старшее поколение, в свое время молчанием вы позволили таракану украсть у себя страну и свою молодость. Исправляйте свои ошибки сейчас.
Молодежь сделала свое дело. Получили пули, сроки, пытки, штрафы. Дело за вами осталось. Перестаньте оплачивать эти пули, сроки и пытки. Остановите станки.
Огромная благодарность всем нашим родителям, бабушкам и дедушкам, которые пошли на протесты, которые бастуют и сопротивляются. Но им нужна поддержка всех. 97%, пора показать силу!