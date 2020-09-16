закрыть
16 сентября 2020, среда, 14:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

97%, пора показать силу!

  • 16.09.2020, 13:35
  • 3,078
97%, пора показать силу!
Фото: tut.by

Пора остановить станки.

Читатель Telegram-канала "Баста!" призывает белорусов поддержать общенациональную забастовку.

- Рабочие, старшее поколение, в свое время молчанием вы позволили таракану украсть у себя страну и свою молодость. Исправляйте свои ошибки сейчас.

Молодежь сделала свое дело. Получили пули, сроки, пытки, штрафы. Дело за вами осталось. Перестаньте оплачивать эти пули, сроки и пытки. Остановите станки.

Огромная благодарность всем нашим родителям, бабушкам и дедушкам, которые пошли на протесты, которые бастуют и сопротивляются. Но им нужна поддержка всех. 97%, пора показать силу!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос